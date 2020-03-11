В Кыштым приедет Народный артист России Дмитрий Назаров
Вчера, 11:58 Категория: Культура
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Ценители музыки и художественного слова в Кыштыме порадует совместный концерт Народного артиста России Дмитрия Назарова, Челябинского симфонического оркестра и артистов областной филармонии. Зрителей приглашают 6 мая во Дворец культуры «Победа». Вход будет свободный.
Концертная программа «Песни военных лет» состоит из любимых и душевных композиций времён Великой Отечественной войны.
Помимо нашего города, концерт пройдёт ещё в Челябинске и Магнитогорске.