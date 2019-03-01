Кыштым стал площадкой для концертов и спектаклей областного, всероссийского и международного уровня

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Культура

Сегодня в Народном доме прошла встреча представителей управлений культуры Кыштыма, Озёрска, Карабаша, Кунашакского и Аргаяшского районов. В ней приняли участие заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и директор Челябинской государственной детской филармонии Татьяна Денисова.

Главной темой в повестке встречи стал проект «Театрально-концертный зал». Он был создан несколько лет назад с той целью, чтобы профессиональные творческие коллективы выезжали на гастроли в малые города Челябинской области. При этом стоимость билетов должна быть минимальной.

С этого года решено расширить охват территорий этой программой. Тем более, что проект реализуется при поддержке губернатора Бориса Дубровского и финансируется из областного бюджета.

Кыштым стал одним из девяти городов, который получил право быть площадкой для приёма артистов и музыкантов областного, всероссийского и международного уровня. Выступления будут проходить в Народном доме, доме культуры металлургов и во Дворце культуры «Победа».

– Суть в том, чтобы театральное и концертное искусство стало доступным для многих жителей Челябинской области, – сказала сайту «КР» руководитель проекта, директор Челябинской государственной детской филармонии Татьяна Денисова. – Стоимость билета на детский спектакль составит 50 рублей, а на концерты и спектакли для взрослых – всего 100 рублей. Исключение коснётся выступлений актёров и коллективов самого высокого уровня.

Например, недавно в Кыштыме выступал известный актёр, Народный артист РФ Евгений Князев. Но и при цене в 250 рублей зал был полон. В дальнейшем этот порог превышать не планируют.

По программе «Театрально-концертный зал» в Кыштыме в этом году пройдёт восемь выступлений. Ближайшие из них – спектакль для детей «Настоящий друг» Челябинского государственного драматического «Молодёжного театра».

В апреле в Кыштым с литературной программой приедет Народный артист РФ Борис Петров. Кроме того, в программе – спектакли Челябинского государственного драматического «Камерного театра», центра искусств «Театр+кино», театра оперы и балета имени Н. Глинки.