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В Кыштыме пройдёт 23-я историческая конференция «Отечество»

Вчера, 09:14 Категория: Культура
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Организаторами выступают управление по делам образования и станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник». Ребятам в возрасте 12-18 лет предложено подготовить  исследовательские краеведческие работы на литературную, историческую, экологическую, культурную и военную тематику. Особым разделом выделено 190-летие Кыштымского горного округа, куда в 60-е годы XIX века входили  Каслинские, Нязепетровские, Шемаханские и другие заводы. Ребята с этих территорий также могут принять участие в муниципальной конференции «Отечество».

 

Заявки и исследовательские работы принимаются на электронный почтовый адрес «Странника» – strannik@kyshtym.org до 12 ноября 2020 года. Телефон для справок – 8-351-51-4-01-50.

 

Учитывая действующие ограничения в регионе, конференция пройдёт в заочном режиме.

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Теги: Кыштым Странник конференция УПДО

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