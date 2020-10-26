В Кыштыме пройдёт 23-я историческая конференция «Отечество»

Вчера, 09:14 Категория: Культура

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Организаторами выступают управление по делам образования и станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник». Ребятам в возрасте 12-18 лет предложено подготовить исследовательские краеведческие работы на литературную, историческую, экологическую, культурную и военную тематику. Особым разделом выделено 190-летие Кыштымского горного округа, куда в 60-е годы XIX века входили Каслинские, Нязепетровские, Шемаханские и другие заводы. Ребята с этих территорий также могут принять участие в муниципальной конференции «Отечество».

Заявки и исследовательские работы принимаются на электронный почтовый адрес «Странника» – strannik@kyshtym.org до 12 ноября 2020 года. Телефон для справок – 8-351-51-4-01-50.

Учитывая действующие ограничения в регионе, конференция пройдёт в заочном режиме.