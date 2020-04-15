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В Кыштыме в режиме онлайн проведут выставку детского творчества

Сегодня, 11:24 Категория: Культура
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Выставка детского творчества «Радуга талантов» пройдёт в Кыштыме в онлайн-формате. Организаторами выступили управление по делам образования, управление по культуре, ЦДЮТТ и детская библиотека имени К.И. Чуковского.
Приглашаются участники от шести до 18 лет. Работы принимаются по трём разделам – изобразительное и декоративно-прикладное творчество, литературное творчество и изобразительное и декоративно-прикладное творчество, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победителей и призёров определят в 21 номинации.

Для участия в выставке необходимо сфотографировать свою работу и отправить на электронную почту: cdutt@mail.ru с пометкой Конкурс «Радуга талантов». Победителей и призёров определят в четырёх возрастных категориях – 6-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.


Заявки принимаются до 21 апреля в любое время. Подробные условия участия смотрите здесь.


В режиме онлайн выставку можно будет посмотреть с 28 апреля по 22 мая.

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Теги: Кыштым выставка детских работ УПДО управление по культуре Детская библиотека имени Чуковского

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