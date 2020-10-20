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Чугунный павильон Кыштымского горного округа вновь предстанет перед широкой публикой

Вчера, 09:26 Категория: Культура
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В предстоящую в пятницу, 23 октября, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка одного экспоната «Чугунный канделябр». Она приурочена к 120-летию Каслинского чугунного павильона, который был показан на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже. Он входил в выставочную витрину, на тот момент, Кыштымского горного округа.

 

Примечательно, что пара канделябров этого павильона были проданы на той самой выставке неизвестному лицу. Более ста лет о судьбе этих предметов ничего не было известно. Однако в 2013 году на аукционе Tajan, посвящённом русскому искусству, они были приобретены московским коллекционером, исследователем и знатоком художественного литья из чугуна Игорем Злизиным. Так эти исключительные образцы декоративно-прикладного искусства и уральской художественной промышленности были возвращены в Россию.

 

Как и 120 лет назад в Париже, они вновь войдут в ансамбль выставочной витрины Каслинского чугунного павильона Кыштымского горного округа и будут представлены вместе.

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Теги: Кыштым музей чугун

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