В Кыштыме начался демонтаж чугунного фонтана

Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Культура

Работники Каслинского завода архитектурно-художественного литья приступили к срезу отдельных частей одной из главных достопримечательностей нашего города. Это предприятие, по договору, будет реставрировать чугунный фонтан, отлитый ещё в середине XIX века.

– Утраченные элементы будут восстановлены по старинным фотографиям, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова. – Те элементы, что пришли в негодность, ждёт реставрация.

По всей видимости, чугунный фонтан был не раз перекрашен – из-под облупившейся местами чёрной краски проглядывает синяя, зелёная и жёлтая. По словам мастера Каслинского завода Александра Назарова, слои старой краски будут сбиваться с помощью пескоструйного аппарата, затем специалисты нанесут грунтовку, шпаклёвку и, наконец, матовую краску.

На реставрационные работы может уйти несколько месяцев. Их стоимость – порядка семи миллионов рублей. Уже готовы проект воссоздания отдельных частей фонтана и его реставрации, а также проект обустройства площадки под его размещение. Второй ещё ждёт проверка.

Как сказала на октябрьской пресс-конференции газете «Кыштымский рабочий» глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева, к сентябрю следующего года планируется закончить работы по фонтану. Жители Кыштыма выступили с идеей переместить его на историческое место – в центральную часть города.