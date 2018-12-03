В Кыштыме начался демонтаж чугунного фонтана Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Культура 0 Работники Каслинского завода архитектурно-художественного литья приступили к срезу отдельных частей одной из главных достопримечательностей нашего города. Это предприятие, по договору, будет реставрировать чугунный фонтан, отлитый ещё в середине XIX века. – Утраченные элементы будут восстановлены по старинным фотографиям, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова. – Те элементы, что пришли в негодность, ждёт реставрация. По всей видимости, чугунный фонтан был не раз перекрашен – из-под облупившейся местами чёрной краски проглядывает синяя, зелёная и жёлтая. По словам мастера Каслинского завода Александра Назарова, слои старой краски будут сбиваться с помощью пескоструйного аппарата, затем специалисты нанесут грунтовку, шпаклёвку и, наконец, матовую краску. На реставрационные работы может уйти несколько месяцев. Их стоимость – порядка семи миллионов рублей. Уже готовы проект воссоздания отдельных частей фонтана и его реставрации, а также проект обустройства площадки под его размещение. Второй ещё ждёт проверка. Как сказала на октябрьской пресс-конференции газете «Кыштымский рабочий» глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева, к сентябрю следующего года планируется закончить работы по фонтану. Жители Кыштыма выступили с идеей переместить его на историческое место – в центральную часть города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить