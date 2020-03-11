В Кыштыме детей приобщают к высокой музыке с помощью филармонических уроков

Вчера, 15:23 Категория: Культура

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Филармонические уроки музыки – это новый для нашего города культурный проект. Он реализуется с декабря прошлого года. Первый такой урок состоялся в ДК металлургов. Юным зрителям была представлена программа «По следам Бременских музыкантов», где в игровой форме музыканты Уральского духового оркестра рассказали о духовых инструментах.

Уже на следующей неделе, 18 марта, пройдёт второй филармонический урок. В Народном доме выступит один из старейших ансамблей джазовой музыки «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Подробнее о филармонических уроках музыки в нашем городе, а также о том, как попасть на них, – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».