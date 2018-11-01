В Кыштыме появится библиотека семейного чтения и уже открывается клуб для мам

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Культура

Воспитанники детского сада № 24

еженедельно приходят на театрализованные уроки

в библиотеку № 3

Многие годы о библиотеке № 3, которая находится в торце дома на улице Красной Звезды, 105, знали только жители ближайших домов. У неё был неприметный вход, а на полках – только детские книги.

Чуть больше года назад коллектив возглавила Олеся Мысляева. Но даже за этот короткий срок здесь много поменялось. В первую очередь преобразилась входная группа, которую сами библиотекари украсили настенными рисунками. Теперь это яркое пятно на фоне серых пятиэтажек.

Летом этого года библиотекари украсили

входную группу настенными рисунками

Создана группа ВКонтакте https://vk.com/biblioteka3kyshtym. В ней жители Кыштыма смогли увидеть, насколько преобразился книжный и культурно-досуговый отдел. Ежедневно для детей проводятся театрализованные встречи. Стеллажи постоянно обновляются книжными новинками.

С помощью сыщика детективного агентства

маленькие читатели узнали рассказы Николая Носова

на одном из занятий

И вот теперь предстоит сделать ещё один, но очень важный шаг к новой модели библиотеки. Она будет преобразована в центр общения для всех поколений читателей. В нашем городе такого ещё не было.

–У нас заменены окна и двери, впереди ещё немало внутренних работ, – сообщила нашему сайту заведующая библиотекой № 3 Олеся Мысляева. – Добавятся книги и для совместного чтения со взрослыми. Как дети, так и их родители найти здесь для себя интересные занятия, что будет способствовать развитию семейных ценностей.

Планируется, что полное обновление библиотечной модели завершится через год. А уже сейчас там открывается клуб для мам. Они смогут делиться опытом, обсуждать волнующие их вопросы. Со многими из них у работников библиотеки наладился контакт в социальных сетях. Было решено перенести общение в реальность.

Первая встреча в рамках круглого стола состоится в предстоящее воскресенье на детском празднике, посвящённом Дню матери. Он начнётся в 14 часов. Прийти могут все желающие вместе с детьми любого возраста.