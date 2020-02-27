Стало известно, кто из звёзд российской эстрады выступит на Дне металлурга в Кыштыме
Сегодня, 14:57 Категория: Культура
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Как сообщила в группе ВКонтакте «Наш КМЭЗ» менеджер по связям с общественностью Елена Вяткина, в Кыштыме в этом году на праздновании Дня металлурга выступит популярная певица, актриса кино и озвучивания Глюк'OZA.
Свой дебютный альбом «Глюк'OZA Ностра» она выпустила в 2003 году, когда ей было всего 17 лет. Популярность юной Натальи Ионовой стремительно набирала обороты.
В музыкальной копилке поп-исполнительницы, которую вывел на большую сцену легендарный продюсер Макс Фадеев, более 30 официальных синглов, большинство из которых в своё время подолгу держались в хит-парадах российских радиостанций.
Сегодня Глюк'OZA успешно совмещает творчество и семейную жизнь. Наталья вместе с мужем Александром Чистяковым воспитывают двух замечательных дочерей.