Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Стало известно, кто из звёзд российской эстрады выступит на Дне металлурга в Кыштыме

Сегодня, 14:57 Категория: Культура
442
0

Как сообщила в группе ВКонтакте «Наш КМЭЗ» менеджер по связям с общественностью Елена Вяткина, в Кыштыме в этом году на праздновании Дня металлурга выступит популярная певица, актриса кино и озвучивания Глюк'OZA.

 

Свой дебютный альбом «Глюк'OZA Ностра» она выпустила в 2003 году, когда ей было всего 17 лет. Популярность юной Натальи Ионовой стремительно набирала обороты.

 

В музыкальной копилке поп-исполнительницы, которую вывел на большую сцену легендарный продюсер Макс Фадеев, более 30 официальных синглов, большинство из которых в своё время подолгу держались в хит-парадах российских радиостанций.

 

Сегодня Глюк'OZA успешно совмещает творчество и семейную жизнь. Наталья вместе с мужем Александром Чистяковым воспитывают двух замечательных дочерей.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым День металлурга Глюкоза

Похожие публикации:

Жители Кыштыма мечтают увидеть на праздновании Дня металлурга группу «Руки вверх»

Жителям Кыштыма предложили выбрать звезду, которую они хотят увидеть в День металлурга

В Кыштыме в День металлурга выступит Александр Маршал

В Кыштым на День металлурга приедет известный автор и исполнитель Денис Майданов

На День металлурга споёт Орбакайте

Комментарии:

Добавить