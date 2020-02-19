Молодёжь Кыштыма отправится на Сретенский бал в стиле XIX века

Сегодня, 17:06 Категория: Культура

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Звуки классической музыки, дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках. Всё это невольно заставляет погрузиться в атмосферу давно минувших дней.

В Челябинске 24 февраля в шестой раз пройдет Сретенский бал. Это ежегодный открытый благотворительный танцевальный вечер в стиле XIX века, приуроченный ко Дню православной молодёжи.

На балу все гости смогут исполнить исторические танцы. Также у участников будет возможность полюбоваться творческими выступлениями и приобрести изделия ручной работы на благотворительной ярмарке.

Сборы от мероприятия пойдут на поддержку благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Как сказала сайту «КР» организатор мероприятия Ангелина Бушуева, кыштымская молодёжь уже принимала участие в Сретенском балу.

В этом году на бал отправятся 28 юношей и девушек из нашего города.

Сейчас проходит подготовка, участники будут танцевать кадриль, контрданс, польку, вальс.

Бал состоится во Дворце культуры ЧЭМК в Челябинске на улице Российская, 34. Время проведения – с 14:00 до 19:00 часов.

Танцевальная программа рассчитана на южноуральцев старше 14 лет.

Для участия в мероприятии рекомендуется пройти предварительную онлайн регистрацию: https://forms.gle/iknBa8dC34hfa89H9.