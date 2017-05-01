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Онкобольная девочка из Кыштыма нуждается в помощи

Автор: КР от Сегодня, 17:47 Категория: Общество

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На сайте Челябинского городского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка» появилась просьба о помощи. В ней нуждается двухлетняя Наденька Чуйкова из Кыштыма.

 

Недавно Надюша начала ходить в садик. Как-то она пожаловалась на боль в животе. Но малышка часто недомогает, и гастроэнтеролог, к которому обратилась за консультацией её мама, связал болевые ощущения с общей ослабленностью ребёнка.

 

Однако боли в животе не проходили. Неладное почувствовали в детском саду и порекомендовали обратиться к хирургу. Он и направил Надюшу в областную больницу. Здесь малышке поставили страшный диагноз – нефробластома, высокозлокачественная опухоль почки.

 

Сейчас девочка проходит предоперационную химеотерапию, затем  планируется удаление опухоли. Мама постоянно находится рядом с дочкой.

 

Надюше требуется финансовая поддержка по проекту   «Социальное такси» — помощь в оплате проезда с места лечения до дома и обратно. Оказать Надюше поддержку можно прямо на сайте «Искорки».

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