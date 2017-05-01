Онкобольная девочка из Кыштыма нуждается в помощи
Автор: КР от Сегодня, 17:47 Категория: Общество
На сайте Челябинского городского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка» появилась просьба о помощи. В ней нуждается двухлетняя Наденька Чуйкова из Кыштыма.
Недавно Надюша начала ходить в садик. Как-то она пожаловалась на боль в животе. Но малышка часто недомогает, и гастроэнтеролог, к которому обратилась за консультацией её мама, связал болевые ощущения с общей ослабленностью ребёнка.
Однако боли в животе не проходили. Неладное почувствовали в детском саду и порекомендовали обратиться к хирургу. Он и направил Надюшу в областную больницу. Здесь малышке поставили страшный диагноз – нефробластома, высокозлокачественная опухоль почки.
Сейчас девочка проходит предоперационную химеотерапию, затем планируется удаление опухоли. Мама постоянно находится рядом с дочкой.
Надюше требуется финансовая поддержка по проекту «Социальное такси» — помощь в оплате проезда с места лечения до дома и обратно. Оказать Надюше поддержку можно прямо на сайте «Искорки».
Комментарии
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