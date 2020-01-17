Жителей Кыштыма приглашают бесплатно посетить «Театр для всех»

Вчера, 12:30 Категория: Культура

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Постановку «Алиса в стране чудес» продолжительностью 30 минут представит студия детского творчества и развития «АБВГДЕйКА». Актёрами станут дети от восьми до 13 лет с особенностями развития.

С сентября ребята репетировали спектакль. Премьера состоится 25 января в 12 часов во Дворце культуры «Победа». Зал для выступления студии детского творчества и развития предоставлен безвозмездно.

Как сказала сайту «КР» руководитель «АБВГДЕйКи» Александра Попова-Самонова, важная идея этой театральной работы – показать, что у детей с ограниченными возможностями здоровья детство, как у всех.

В прошлом году особые дети из студии детского творчества дебютировали в Доме культуры металлургов, где показали сказку «Один день из жизни волшебника».

На предстоящую премьеру приглашают всех желающих. Жители и гости Кыштыма могут стать зрителями бесплатно. Заказ пригласительных билетов – в группе ВКонтакте «АБВГДЕйКи» https://vk.com/club152320700

Актёрское мастерство положительно влияет на развитие деток. Они учатся чётко произносить текст, выразительно передавать интонацию, уверенно общаться, владеть голосом, мимикой, жестами, артикуляцией, развивают память.

На сцене ограничений нет. В театральной работе юные актёры проявят не только свой талант, но и силу духа.