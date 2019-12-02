Одним стандартом не воспитать

Автор: КР от Вчера, 19:30 Категория: Социальные проекты

Так решила для себя наша землячка и посвятила свою жизнь детям, в том числе – с особенностями развития.

Александра Попова-Самонова открыла студию творчества и развития «АБВГДЕйКА». И, кроме того, вместе с другими педагогами в течение двух месяцев реализовывала проект для особых детей.

Без чтения книг дети не засыпают

С будущей профессией Саша определилась без проблем. Её мама, Елена Вениаминовна Самонова, работает социальным педагогом во второй средней школе № 2, поэтому Саша отчасти последовала её примеру. После девятого класса той же школы поступила в Озёрский технический колледж на специальность «дошкольное образование». Высшее образование получила в Озёрском филиале Челябинского государственного педагогического университета.

А после практики в детском саду окончательно поняла, что, во-первых, один воспитатель не в состоянии найти индивидуальный подход к каждому ребёнку и уделить ему должное внимание. А во-вторых, ей не хотелось втискивать детей в одинаковые стандарты.

Профессия педагога системы дополнительного образования показалась ей тогда более приемлемой. Так она оказалась в станции юных туристов «Странник», а именно – в музее «Русская изба» при этой станции. Вместе с детьми она разрабатывала экскурсии.

Идея создания в одном городе собственного центра для детей пришла к ней после рождения второго ребёнка. Александре очень хотелось, чтобы её собственным детям, как и всем другим воспитанникам, было комфортно в этом центре. Тем более что оба её ребёнка – старшенькая Аня и четырёхлетний Витя не посещали детский сад. Сейчас дочь учится в шестом классе, и если раньше она занималась в вокальной студии «The best», то теперь в музыкальном отделении детской школы искусств. Как признаётся Анюта, она мечтает стать педагогом по вокалу, а сейчас устраивает дома импровизированные концерты для родителей. У девочки отличные организаторские способности – она может вовлечь в свою театральную деятельность малышей. У Вити, как отмечают родители, уже формируется технический склад мышления, а заодно и системный подход ко всему. Он чётко знает, что ему нужно сделать сегодня.

У детей и их мамы есть замечательная традиция – чтение книг перед сном. Без этого дети даже не смогут заснуть. Впрочем, у их мамы тоже есть любимая детская книга «Домовёнок Кузька» автора Татьяны Александровой.

Огорчила реакция взрослых

Супруг Александры тоже любит проводить вечера и выходные с детьми. Несмотря на напряжённый график работы, он всегда находит время для занятий с дочерью и сыном. Константин возглавляет отдел коммунально-бытового обеспечения в исправительной колонии № 10. Супругов свели их общие друзья. Зная обоих, они решили, что Александра и Константин – самая что ни на есть подходящая пара, потому и познакомили их. Оказалось, как в воду глядели. Теперь в каждую годовщину свадьбы Александра и Константин благодарят супругов Абрамовых за своё семейное счастье.

В прошлом году в студии детского творчества и развития «АБВГДЕйКА» появилось новое направление: работа с детьми, имеющими особенности в развитии. На сцене Дворца культуры металлургов в рамках фестиваля «Его величество – театр» участники творческого проекта «Театр для всех» показали сказку «Один день из жизни волшебника».

– Сложнее всего было уговорить родителей, чтобы их дети вышли на сцену, – рассказывает Александра Ивановна. – Меня очень огорчает реакция взрослых людей. Перед спектаклем к маме одного из детей подошла женщина и напрямую спросила: «Как, ваш сын пойдёт на сцену?!» Дети и педагоги проделали огромную работу. Вместе с родителями они шили костюмы и придумывали декорации. Родители, конечно, очень радовались за приобщение их детей к сцене, а сами детишки с нетерпением ждут следующих репетиций. Александра планирует поставить с ними спектакль по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Для разных и равных детей

Родители детей с особенностями развития жаловались, что им трудно организовать досуг своих детей. Поэтому специально для них был реализован бесплатный творческий проект: «Все дети разные – все дети равные». В рамках этого проекта, который длился два месяца, ребята побывали на разных предприятиях города. Это «Кыштымский трикотаж», кафе гостиничного комплекса «Рассвет», где они пекли булочки вместе с работниками, а позже участвовали в фотосессии в каслинском ботаническом саду. А ещё был проведён тренинг по взаимоотношению детей с родителями.

Детишкам впервые представилась возможность рисования на воде. Для их мам реабилитолог Евгения Гайдаренко сделала массаж рук. В заключительной части проекта особые дети получили колокольчики, которые сами же и лепили на занятиях вместе со своими мамами в центре детско-юношеского технического творчества. Как это всётаки важно: не только научить ребёнка читать и писать, но и привить ему навыки социализации. Александра Ивановна Попова-Самонова считает, что для таких детей будет вполне приемлемо инклюзивное образование. Но приучать к нему нужно, начиная с детского сада.

В минувшем августе участники проекта «Театр для всех» снова вышли на широкую публику. В прогимназии ребята представили программу инклюзивного музея «Из бабушкиного сундука» и рассказали гостям праздника об устройстве и назначении предметов быта прошлых столетий.

В сентябре в нашем городе впервые прошёл фестиваль «Любимый георгин». Воспитанники студии «АБВГДЕйКА», созданной Александрой Поповой-Самоновой, приняли участие в цветочном дефиле. По словам зрительницы Ольги Беспаловой, репетиции сплотили не только детей, но и взрослых. Идеально подобранная музыка и танцевальные движения выгодно показали каждого из конкурсантов.

Любимый город дал возможность Александре самореализоваться, быть полезной не только своей семье, но и детям с особенностями развития, ведь они так нуждаются в поддержке и понимании.