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В Кыштыме завершился социальный проект для особых детей

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество

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Он назывался «Все дети разные – все дети равные». Его инициатором стала студия детского творчества и развития «АБВГДЕйКА».

 

Коллектив этой студии обратился к воспитателям и учителям коррекционных групп и классов с просьбой сообщить родителям на собраниях об этом проекте. Откликнулось 12 семей.

 

Участниками проекта стали дети с аутизмом, задержкой умственного развития и ДЦП.

 

Вместе с родителями в течение полутора месяцев они абсолютно бесплатно прошли психологические тренинги, посетили предприятия города и ознакомились с разными профессиями.

 

На кыштымской трикотажной фабрике дети увидели, как на станках нарезают выкройки, пришивают пуговицы, делают петли.

 

На проходной машиностроительного объединения участникам проекта рассказали о работе охранников и показали, как пользоваться металлоискателем.

 

Для них провели экскурсию в городском музее, занятия по гончарному ремеслу, показали, что такое рисование на воде. И даже свозили в Касли в ботанический сад.

 

– Мы не раз слышали от родителей, что социальная жизнь их особых детей ограничена, – сказала сайту «КР» руководитель студии «АБВГДЕйКА» Александра Попова-Самонова. – Поэтому решили создать проект, благодаря которому они вместе с мамами и папами почувствовали бы полноту окружающей жизни.

 

Для родителей была проведена встреча с врачом-реабилитологом. Он обучил их восстановительным физическим упражнениям.

 

В следующем году такую социальную акцию планируется повторить.


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