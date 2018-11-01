В Кыштыме завершился социальный проект для особых детей Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Общество 0 Он назывался «Все дети разные – все дети равные». Его инициатором стала студия детского творчества и развития «АБВГДЕйКА». Коллектив этой студии обратился к воспитателям и учителям коррекционных групп и классов с просьбой сообщить родителям на собраниях об этом проекте. Откликнулось 12 семей. Участниками проекта стали дети с аутизмом, задержкой умственного развития и ДЦП. Вместе с родителями в течение полутора месяцев они абсолютно бесплатно прошли психологические тренинги, посетили предприятия города и ознакомились с разными профессиями. На кыштымской трикотажной фабрике дети увидели, как на станках нарезают выкройки, пришивают пуговицы, делают петли. На проходной машиностроительного объединения участникам проекта рассказали о работе охранников и показали, как пользоваться металлоискателем. Для них провели экскурсию в городском музее, занятия по гончарному ремеслу, показали, что такое рисование на воде. И даже свозили в Касли в ботанический сад. – Мы не раз слышали от родителей, что социальная жизнь их особых детей ограничена, – сказала сайту «КР» руководитель студии «АБВГДЕйКА» Александра Попова-Самонова. – Поэтому решили создать проект, благодаря которому они вместе с мамами и папами почувствовали бы полноту окружающей жизни. Для родителей была проведена встреча с врачом-реабилитологом. Он обучил их восстановительным физическим упражнениям. В следующем году такую социальную акцию планируется повторить. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить