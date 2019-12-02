Школьница из Кыштыма получила специальный диплом международного конкурса поэзии

Автор: КР от Вчера, 20:18 Категория: Культура

Фото с сайта minobr74.ru

В Санкт-Петербурге состоялся финал международного конкурса поэзии «Эта обыкновенная и необыкновенная классика».

В поэтических поединках приняла участие одинадцатиклассница школы № 1 Екатерина Морозова. Она стала единственной, кто представил Челябинскую область.

Вместе с ней в финал прошли 20 участников из Турции, Польши, Египта, Эстонии, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Болгарии, ДНР, Киргизии и России. Они соревновались в выразительном чтении стихов.

На одном из этапов ребят оценивали педагоги московского театрального института имени Б. Щукина. Катя была отмечена специальным дипломом. Ранее она уже дважды становилась победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика».