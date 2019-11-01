С песней по жизни

Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: Культура

День города, Масленица, Русский хоровод… Трудно назвать мероприятие, на котором не раздаются звонкие голоса ребят из народных ансамблей «Мужички» и «Росинка». Их существование и долгая жизнь были бы невозможны без бессменного руководителя Евгении Лобановой.

Мечта – учить музыке

– Песня была в моей жизни с раннего детства, – рассказывает Евгения Валерьевна. – Без неё не обходился ни один праздник в доме родителей. В семь лет я начала заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано у замечательного педагога Лидии Сергеевны Глуховой, и меня так восхищали её увлечённость, плавные движения рук, что я решила – хочу быть на неё похожа. Именно поэтому после девятого класса я поступила в педагогический колледж на специальность «учитель музыки».

Про обучение в колледже Евгения Валерьевна вспоминает с благодарностью.

– Сейчас много новых стандартов, ГОСТов… А тогда ещё была старая советская методика. Нас учили, что педагог должен быть готов к любым условиям! Вдруг в какую-нибудь деревеньку определят, а там даже пианино нет. Поэтому нас научили играть на домре и аккордеоне, это мне позже очень пригодилось в работе. Через год после окончания колледжа я продолжила образование в академии культуры по направлению «народный вокал». Именно обучение помогло мне «напитаться» народной культурой, полюбить её всем сердцем. С того времени у меня осталась сокровищница материалов, многие из которых я до сих пор использую в работе. Например, именно тогда я услышала от подружки чудесную песню, которую привезла из родного села Кунашак её мама.

Ты ни-и о чё-ё-м меня не спрашивай, Ты ни-и о чё-ё-м не говори…

…пропевает героиня, и я замечаю, что звучание песни отражается в каждой чёрточке её лица, в зелёных глазах, в выразительных движениях пальцев. Мотив врезается в память и не выходит из моей головы ещё несколько дней.

Капустная методика обучения

– «Росинка» существовала два года, когда был создан ансамбль «Мужички». Неужели вам не хватало работы с одним коллективом? – задаю я не дающий мне покоя вопрос.

– Тогда я пела в хоре у Анатолия Ивановича Морозова, и он предложил – а давай сделаем чисто мальчишеский состав? На сцене ребята смотрятся эффектно, да и репертуар можно интересный подобрать. Я подумала – а почему бы и нет, и стала приглашать мальчиков из «Росинки» на отдельные репетиции. Так появились «Мужички». Кстати, название родилось тоже благодаря Анатолию Ивановичу. Сейчас в ансамбле одиннадцать человек от четырёх до пятнадцати лет. Любопытно, но публика часто принимает их теплее, чем «Росинку», и жюри оценивает выше. Наверно, потому что парней на сцене гораздо меньше, чем девчонок.

– За время существования двух коллективов вы работали с десятками, даже сотнями детей! Как вам удаётся к каждому найти подход?

– Это всегда давалось мне легко, но случаи, конечно, были разные. Например, одна девочка ходила ко мне год на занятия и молчала. Просто сидела и слушала. Ровно год! А потом барьер рухнул. Сейчас она прекрасно поёт и выступает в одном из составов «Росинки».

– Однажды я видела, как ваши воспитанники приглашали желающих играть в русские народные игры на одном из городских праздников. Значит, вы не только песни учите?

– Я бы сказала так – мы изучаем нашу традиционную культуру через песни. Например, трижды в год отмечаем народные праздники. Сначала долго готовимся, репетируем, а потом устраиваем музыкально-театральные представления. Вот осенью один из праздников это Капустки – время, когда наши предки солили на зиму капусту. В актовом зале Дома детского творчества мы ставили столы, приносили ножи и солили со старшими детьми капусты. У каждого ребёнка была своя роль, свои слова, своя партия в песне. Было очень весело, а главное, что такое занятие дети точно запомнят надолго.

Быть козой комфортнее

– Немногие знают, что руководитель ансамблей – не ваша основная деятельность...

– Да, большую часть жизни я посвятила работе с дошкольниками, – двадцать четыре года работаю в детском саду № 27 с детьми от полутора лет.

– Неужели ребёнка можно научить петь в таком возрасте?

– Ну, двухголосные партии он исполнять не будет, – улыбается Евгения Валерьевна. – Но я пришла к выводу, что детей лучше всего как можно раньше приучать к музыке, тогда они чувствуют себя свободнее на публике, не боятся сцены. Интересно наблюдать за тем, как малыши реагируют на самом первом занятии. Я начинаю играть (перебирает в воздухе двумя пальцами, словно касается клавиш пианино) «Здравствуйте, ребяяята...» Некоторые смотрят изумлёнными глазами, другие встают со стульчиков и принимаются танцевать, кто-то хлопает. За годы работы лишь дважды я встречала детей, которые закрывали уши, чтобы не слышать пение и звуки фортепиано. И у обоих были серьёзные проблемы с поведением и общением. Так что неприятие музыки маленьким ребёнком – это нездоровая реакция.

– Вы никогда не хотели сменить род деятельности? Это ведь тяжелейший труд, отнимающий невероятное количество сил!

– Знаете, я думала как-то о том, что могла бы работать, скажем, в банке. Носить строгую блузку, ходить на каблуках, а не валяться с малышами на полу и переодеваться по праздникам в костюм козы. Но как представлю себе отчёты, кучу бумаг… в этом так мало жизни… Так что я решила для себя, что быть козой мне комфортнее, – с улыбкой добавляет Евгения Валерьевна.

– Я слушаю вас и поражаюсь: как вам только удаётся всё совмещать?!

– Это огромная заслуга моего мужа Ивана. Когда родилась дочь Лиза, я училась заочно в Академии культуры. Когда появился сын Глеб, мне пришлось выйти на работу в «Росинку» уже через три месяца, чтобы не растерять ребят, и в такие моменты он всегда был готов остаться с детьми и поддерживал меня, чем мог. Мне очень с ним повезло.

С любовью к своему делу

– Сын и дочь не ревнуют маму к работе?

– Так ведь они стали ходить со мной, когда подросли. Лиза – выпускница «Росинки», сейчас ей двадцать один, она студентка четвёртого курса финансового университета. Глебу пятнадцать, и он один из солистов «Мужичков».

– А что-то кроме работы доставляет вам удовольствие? Как вы отдыхаете?

– Очень люблю ходить в походы. На Таганай, Зюраткуль, Иремель. Занимаюсь йогой. Обожаю море и солнце, каждый год с нетерпением жду отпуска. Ещё мне нравится летом ездить с мужем на рыбалку. В прошлом году обрыбачила его, поймала вооот такую щучку, – озорно добавляет Евгения Валерьевна.

– Я встречала в жизни очень мало таких искренне радостных людей, – невольно говорю я в ответ на её улыбку.

– Знаете, и у меня бывают моменты, когда хочется опустить руки, – признаётся она. – Думаю, выберу одну работу – будет спокойнее. А потом прихожу в детский сад, мои малыши бегут обниматься. Ну как я без них? Прихожу в ДДТ – старшие ребята рассказывают свои новости, смеются, и я забываю обо всех проблемах. Мой секрет очень прост – я люблю то, чем занимаюсь. И поэтому всё, что я делаю, доставляет мне радость и вдохновляет творить.

Досье

Евгения ЛОБАНОВА родилась и выросла в городе Кыштыме, окончила школу № 3. Получила образование в Челябинском педагогическом колледже № 1 по специальности «учитель музыки и музыкальный руководитель» и в Челябинской государственной академии культуры и искусств по направлению «народный вокал». С 1995 года работает музыкальным руководителем в детском саду № 27. Более десяти лет пела в хоре Анатолия Морозова. С 2002 года руководит детским образцовым ансамблем народной песни «Росинка» в Доме детского творчества, с 2004-го – ансамблем «Мужички» в Народном доме. За время своего существования коллективы многократно становились лауреатами и дипломантами городских и областных фестивалей, а в этом году «Росинка» вышла в финал международного конкурса «Роза ветров» и в конце октября представила наш город на сцене Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.