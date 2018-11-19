Уроженка Кыштыма призывает всех следить за своей речью Автор: КР от 19-11-2018, 11:07 Категория: Общество 0 Евгения Шатунова на своей странице в Instagram начала своеобразный марафон чистой речи. В течение 21 дня она будет контролировать свой запас слов, исключив из него просторечия, жаргонизмы, грубые выражения и слова-паразиты. Девушка приглашает всех желающих присоединиться к её эксперименту, воспользовавшись хэштегом #21деньчистойречи. Считается, что именно три недели необходимо человеку для закрепления привычки в повседневной жизни. Евгения начала контролировать не только речь, но и мысли. Она отмечает, что сейчас, прежде чем сказать что-то правильно, ей приходится сначала подобрать слова, а уже потом произнести их. – Делать это, на самом деле, сложнее, чем приседать по утрам, – поделилась с сайтом «КР» Евгения. – Я решила совершенствоваться, когда заметила за собой много разных словечек, к делу не относящихся, и выражение «чёрт возьми» – самое приличное из них. Думаю, что это результат регулярного пользования социальными сетями во время декретного отпуска. Пока я работала, у меня не было такой проблемы. Сейчас меня мотивирует мой сын, который впитывает каждое моё слово. Евгения Шатунова родилась в Кыштыме. После замужества переехала в Челябинск, где работала учителем начальных классов. Сейчас её семья решила обосноваться в Выборге, а благодаря социальным сетям эти расстояния не имеют значения для единомышленников, которые захотят стать лучше в своих мыслях и общении на вербальном уровне. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить