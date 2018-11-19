Уроженка Кыштыма призывает всех следить за своей речью

Автор: КР от 19-11-2018, 11:07 Категория: Общество

Евгения Шатунова на своей странице в Instagram начала своеобразный марафон чистой речи. В течение 21 дня она будет контролировать свой запас слов, исключив из него просторечия, жаргонизмы, грубые выражения и слова-паразиты. Девушка приглашает всех желающих присоединиться к её эксперименту, воспользовавшись хэштегом #21деньчистойречи.

Считается, что именно три недели необходимо человеку для закрепления привычки в повседневной жизни.

Евгения начала контролировать не только речь, но и мысли. Она отмечает, что сейчас, прежде чем сказать что-то правильно, ей приходится сначала подобрать слова, а уже потом произнести их.

– Делать это, на самом деле, сложнее, чем приседать по утрам, – поделилась с сайтом «КР» Евгения. – Я решила совершенствоваться, когда заметила за собой много разных словечек, к делу не относящихся, и выражение «чёрт возьми» – самое приличное из них. Думаю, что это результат регулярного пользования социальными сетями во время декретного отпуска. Пока я работала, у меня не было такой проблемы. Сейчас меня мотивирует мой сын, который впитывает каждое моё слово.

Евгения Шатунова родилась в Кыштыме. После замужества переехала в Челябинск, где работала учителем начальных классов. Сейчас её семья решила обосноваться в Выборге, а благодаря социальным сетям эти расстояния не имеют значения для единомышленников, которые захотят стать лучше в своих мыслях и общении на вербальном уровне.