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В Кыштыме пройдёт областной фестиваль традиционной культуры посёлков «Завалинка»

Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Культура

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В предстоящую субботу, 30 сентября, в Слюдорудник съедутся представители шести посёлков Кыштымского городского округа и гости из Сосновского района. На просторной поляне спортивно-туристического центра «Провинция» развернётся выставка декоративно-прикладного творчества, здесь же разместятся красочно оформленные станы посёлков.

 

Как сказала сайту «КР» одна из организаторов фестиваля, художественный руководитель муниципальной централизованной клубной системы Ольга Горбанёва, в этом году сценарное действо под названием «Гора самоцветов» будет выдержано в стиле деревенских сказок.

 

– Изначально фестиваль задумывался как праздник урожая, – говорит Горбанёва. – Поэтому не обойдётся без даров из садов и огородов. Кроме того, хозяюшки напекут пирогов и приготовят различные морсы, компоты и травяные чаи. Лучший напиток выберет специальная комиссия.

 

На сцене выступят творческие коллективы посёлков. Впервые в рамках этого фестиваля пройдёт конкурс гармонистов. Уже есть заявки, но зарегистрироваться можно и в день проведения фестиваля. Он начнётся в 12 часов.

 

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