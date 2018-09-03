В Кыштыме собрались модники-сковородники из разных поселений Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Культура

В прошедшую субботу творческие коллективы из семи посёлков Челябинской области устроили в Слюдоруднике, что входит в состав Кыштымского городского округа, настоящий праздник – здесь состоялся фестиваль народных культур «Завалинка».

Национальные наряды, украшенные станы и угощения представили участники из Еманжелинского, Тимирязевского, Новоуральского, Рощинского сельских поселений, а также из посёлков Увильды, Тайгинка, Слюдорудник. По сценарной задумке, они должны были предстать в образах «модников-сковородников».

– За прошедшие годы мы поднялись с уровня городского мероприятия до областного, а через несколько лет, вот увидите, шагнём ещё дальше, – рассказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков. – Радует, что стали принимать участие дети, самым маленьким вручаем специальные грамоты и призы.

Со сцены звучали народные песни и частушки, многие из которых были, что называется, «с перчинкой». Как бы ведущие ни пытались сдерживать пыл выступающих, на всю округу звучали хулиганские куплеты. Количество слушателей у сцены в этот момент значительно прибавилось.

– Деревенские жители показывают, что у них был, есть и останется порох в пороховницах, – поделилась впечатлениями с сайтом «КР» художественный руководитель кыштымского Народного дома Ольга Горбанёва. – Они удивляют широтой характера, щедростью, энергией.

У каждого стана развернулись хлебосольные столы. Гостей праздника угощали блюдами русской, армянской, башкирской, татарской, казахской, мордовской кухни.

В следующем году проведение юбилейного, десятого, фестиваля народных культур «Завалинка» вернётся в посёлок Тайгинка, где он был проведён впервые в 2009 году.