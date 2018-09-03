В Кыштыме собрались модники-сковородники из разных поселений Южного Урала Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Культура 0 В прошедшую субботу творческие коллективы из семи посёлков Челябинской области устроили в Слюдоруднике, что входит в состав Кыштымского городского округа, настоящий праздник – здесь состоялся фестиваль народных культур «Завалинка». Национальные наряды, украшенные станы и угощения представили участники из Еманжелинского, Тимирязевского, Новоуральского, Рощинского сельских поселений, а также из посёлков Увильды, Тайгинка, Слюдорудник. По сценарной задумке, они должны были предстать в образах «модников-сковородников». – За прошедшие годы мы поднялись с уровня городского мероприятия до областного, а через несколько лет, вот увидите, шагнём ещё дальше, – рассказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков. – Радует, что стали принимать участие дети, самым маленьким вручаем специальные грамоты и призы. Со сцены звучали народные песни и частушки, многие из которых были, что называется, «с перчинкой». Как бы ведущие ни пытались сдерживать пыл выступающих, на всю округу звучали хулиганские куплеты. Количество слушателей у сцены в этот момент значительно прибавилось. – Деревенские жители показывают, что у них был, есть и останется порох в пороховницах, – поделилась впечатлениями с сайтом «КР» художественный руководитель кыштымского Народного дома Ольга Горбанёва. – Они удивляют широтой характера, щедростью, энергией. У каждого стана развернулись хлебосольные столы. Гостей праздника угощали блюдами русской, армянской, башкирской, татарской, казахской, мордовской кухни. В следующем году проведение юбилейного, десятого, фестиваля народных культур «Завалинка» вернётся в посёлок Тайгинка, где он был проведён впервые в 2009 году. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить