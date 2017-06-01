Кыштымская «Баллада» исполнит завтра гимн России на Поклонной горе в Москве
Автор: КР от Вчера, 17:16 Категория: Культура
Кыштымский ансамбль «Баллада», который состоит из ветеранов органов внутренних дел и действующих сотрудников полиции, в эти дни находится в Москве. Солисты принимают участие в XII фестивале музыкального творчества МВД России «Щит и лира». Коллектив из Кыштыма занял призовое место в одной из номинаций.
Как сказала сегодня сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, завтра кыштымская «Баллада» выступит на гала-концерте, который будет проходить на Поклонной горе. Это мемориальный парк в Москве, созданный для увековечивания памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Именно «Баллада» исполнит на гала-концерт гимн России.
Комментарии
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Лера)
...сыт голодного не разумеет... >>>
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