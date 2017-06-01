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Кыштыму -- 260 лет

Кыштымская «Баллада» исполнит завтра гимн России на Поклонной горе в Москве

Автор: КР от Вчера, 17:16 Категория: Культура

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Кыштымский ансамбль «Баллада», который состоит из ветеранов органов внутренних дел и действующих сотрудников полиции, в эти дни находится в Москве. Солисты принимают участие в XII фестивале музыкального творчества МВД России «Щит и лира». Коллектив из Кыштыма занял призовое место в одной из номинаций.

 

Как сказала сегодня сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, завтра кыштымская «Баллада» выступит на гала-концерте, который будет проходить на Поклонной горе. Это мемориальный парк в Москве, созданный для увековечивания памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Именно «Баллада» исполнит на гала-концерт гимн России.

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