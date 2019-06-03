В Кыштыме областной фестиваль "Русский хоровод" открывал Пётр I

Автор: КР от Вчера, 14:30 Категория: Культура

Сегодня, в День России, на поляне у подножия горы Сугомак в 24-й раз состоялся ежегодный областной фестиваль «Русский хоровод". На праздник песни и пляски приехали 40 творческих коллективов со всего Южного Урала.

По традиции, фестиваль начался с театрализованного пролога. В отличие от прошлых лет, когда акцент делался именно на хороводы, в этом году организаторы основной лейтмотив посвятили истории становления Российской империи времён Петра I. Его роль сыграл работник кыштымского Народного дома Сергей Холин.

С приветственным словом к творческим коллективам и зрителям фестиваля обратились глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Каждый из этих коллективов получил диплом участника и сувенирную куклу "Кыштымочка".

Первыми на сцену «Русского хоровода» вышли старшая группа образцового ансамбля танца "Радуга" из города Челябинска. Эта группа состоит из мам детей, которые занимаются в этом же ансамбле. Позднее и они выступали на этом празднике народного творчества.

– Если честно, уже потеряла счёт, в какой раз мы приезжаем на ваш фестиваль, – сказала сайту "КР" художественный руководитель образцового ансамбля танца "Радуга" Ольга Гончарук. – Завлекает он своей добротой, душевностью, тёплым приёмом. Нам всё здесь очень нравится, поэтому и приезжаем в Кыштым из года в год.

Помимо выступления лучших творческих коллективов Челябинской области, для гостей и участников фестиваля были организованы «сытные ряды», а также ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

– Очень много в этом году детских коллективов, – сказала сайту "КР" координатор фестиваля "Русский хоровод" Оксана Презе. – Это очень важно, что есть приемственность поколений. В этом одна из миссий самого фестиваля. Все дети занимаются именно народной песней и танцами. В этом году самому младшему участнику семь лет, а самому возрастному – 71 год.