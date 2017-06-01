В Кыштыме День России отмечают дружным хороводом
Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Культура
Сегодня на Сугомакской поляне в 22-й раз проходит фестиваль народного творчества «Русский хоровод». И хотя он официально проводится в статусе областного, выступить на просторной поляне приехали и коллективы из Свердловской области.
Как сказала сайту «КР» начальник управления по культуре администрации Кыштымского городского округа Любовь Казакова, в этом году фестиваль объединил более 40 хореографических и вокальных коллективов. Впервые в хороводе участвуют ансамбли из Варненского района, города Каменск-Уральского.
Кыштым представляли хореографический коллектив «Радуга» детской школы искусств, образцовый ансамбль русской песни «Гусельки», ансамбль народной песни «Мужички» Народного дома и образцовый ансамбль народной песни «Росинка».
По традиции, «Русский хоровод» открылся историческим прологом о Руси.
Участников фестиваля поприветствовала глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева. Прозвучал гимн России.
Раскаты грома и дождь не испортили праздничного настроения артистов и зрителей. Несмотря на ненастную погоду, не пустовали игровые площадки, подготовленные коллективом станции юных туристов «Странник». За символическую плату все желающие могли пострелять из лука, попробовать свои силы в мечевом бое, покататься на лошадях.
Комментарии
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Лера)
...сыт голодного не разумеет... >>>
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