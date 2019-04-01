В Кыштыме состоится премьера фильма, в котором снялись актрисы из нашего города

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Культура

В развлекательном комплексе «Октябрь» пройдёт творческая встреча с участием заслуженной артистки России, почётного гражданина города Кыштыма Инги Оболдиной и начинающей актрисы Екатерины Морозовой.

Катя учится в десятом классе школы № 1, занимается в коллективе художественного слова «Окно» в Доме детского творчества.

На встрече со зрителями наши землячки представят фильм «Куда течёт море», где обе сыграли главные роли. Их коллегами по съёмочной площадке стали известные актёры Дмитрий Певцов, Виктория Исакова, Оксана Акиньшина, Анна Уколова, Иван Краско, Глафира Тарханова.

Режиссёр кинокартины – муж Инги Оболдиной Виталий Салтыков.

Первый показ фильма в Кыштыме пройдёт в эту пятницу, 12 апреля, в 18 часов. Стоимость билета – 250 рублей.

Кроме того, зрители смогут попасть на киносеанс 13 и 14 апреля. Цена составит 150 рублей. Начало в 14:50. Заказать билеты можно по телефону: 8-900-090-09-80.