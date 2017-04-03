Известная актриса Инга Оболдина стала почётным гражданином города Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 16:29 Категория: Общество

Сегодня депутаты Собрания Кыштымского городского округа единогласно проголосовали за присвоение заслуженной артистке России Инге Оболдиной звания почётного гражданина города Кыштыма.

Инга Оболдина родилась в Кыштыме, в семье инженеров. После школы поступила в Челябинский институт культуры и искусства на факультет театральной режиссуры. Обладательницу красного диплома оставили преподавателем в этом же институте на кафедре сценической речи. А спустя два года она вместе с мужем переехала в Москву, где поступила в ГИТИС. В 1998 году Инга получила предложение сниматься в сериале «Самозванцы».

Несмотря на насыщенную актёрскую жизнь, Инга никогда не забывает о своём родном городе и при каждой возможности приезжает на свою малую родину.

Удостоверение и лента почётного гражданина города Кыштыма Инге Оболдиной будут вручены в день празднования 260-летия Кыштыма 10 июня.