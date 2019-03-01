В Кыштыме прошла битва хоров

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Образование

В доме культуры металлургов прошёл конкурс «Битва хоров-2019», который стал уже традиционным для нашего города. В нём приняли участие ученики и педагоги из девяти школ, воспитанники начальной школы-детского сада №14, вокально-хоровой студии «Фантазии».

Вне конкурса, то есть без оценки жюри, на сцену вышли ученики кыштымской детской школы искусств и педагоги станции юных туристов «Странник».

В состав жюри вошли директор кыштымской детской школы искусств Виктор Москвин, педагог Дома детского творчества Татьяна Власова и хормейстер Дворца творчества детей и молодёжи города Озёрска Екатерина Тараканова.

По итогам конкурса в младшей группе победителем стал хор начальной школы № 2 под руководством Елены Князевой. Второе место заняли ученики первой школы. Их хором руководила Ольга Абрамова. Лауреатом III степени был объявлен хор начальной школы-детского сада №14, руководитель Римма Катышева.

В старшей группе победу одержали ученики средней школы № 2 вместе с руководителем Еленой Бужан. Лауреатами II степени жюри назвали хоры школ 4 и 13 – ими руководят Наталья Нехорошкова и Галина Манаенкова соответственно. Третье место разделили поющие коллективы школ 10 и 11.

Хором десятой школы руководила Елена Глазкова, а хором школы № 11 – Ирина Мыльникова.