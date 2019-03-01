В Кыштыме во время библионочи нужно будет собрать белую маску

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Культура

В России эта акция будет проводиться в восьмой раз, в нашем городе – в третьий. Библионочь под названием «Весь мир – театр!» начнётся в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится в 18 часов19 апреля.

Сейчас сотрудники библиотеки ищут волонтёров, которые готовы оказать им помощь в проведении всероссийской акции. Такое объявление появилось вчера на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» – «Библионочь – 2019». Меньше чем за сутки на него откликнулись восемь волонтёров.

– На три часа наша библиотека превратится в театр, – сказала сайту «КР» заведующая отделом обслуживания Людмила Конева. – По традиции, пришедшим на это мероприятие на входе будет выдаваться театральная программка, на обороте которой размещён пазл. Нужно будет собрать белую маску. Сделать это удастся тем, кто посетит предложенные нами различные площадки, где и будут выдаваться её составные элементы.

Участники библионочи смогут посетить гримёрку, мастер-классы по сценическому движению и речи, кинозал, где будет показан известный спектакль. Театральные коллективы Кыштымского городского округа также готовятся показать отрывки из своих детских спектаклей и постановок.