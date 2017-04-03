Первая библионочь в Кыштыме пройдёт в стиле Гарри Поттера
Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Культура
В пятницу, 21 апреля, центральная городская библиотека имени Бориса Швейкина закроется на несколько часов позже обычного. Всё дело в том, что по инициативе местной общественной молодёжной палаты наш город впервые присоединится к всероссийской, пятой по счёту, акции в поддержку чтения «Ночь в библиотеке».
Кыштымская библионочь, а точнее, библиовечер, продлится с 18 до 22 часов. Библиотекари представят свои площадки, созвучные с общероссийской тематикой – «Новое прочтение». А вот активисты из числа молодёжи решили организовать эту первую в своём роде культурную тусовку в стиле Гарри Поттера.
Как сообщила сайту «КР» председатель общественной молодёжной палаты Кыштымского городского округа Ксения Чечуткова, поклонников серии романов английской писательницы Джоан Роулинг ждёт трансляция всех кинофильмов о Гарри Поттере. Появится в библиотеке и свой Косой переулок – по книгам Роулинг это единственное место в Лондоне, где можно купить летающую метлу или волшебную палочку. В Кыштыме же вместо этих магических вещиц будут продаваться изделия местных рукодельниц и мастеров.
Любителей приключений ждут интерактивный квест «Тайная комната», а любителей гаданий – предсказания волшебного шара. На уроках зельеварения участников библионочи обучат тонкостям чайной церемонии, а на занятиях магии покажут опыты.
Самые спортивные посетители сыграют в квидич – популярную в волшебном мире игру. Те, кто придёт на вечер в образе одного из персонажей романов о Гарри Поттере, станут участниками конкурса костюмов.
Кроме того, организаторы библионочи запустили два интернет-конкурса в Инстаграме. Туда можно размещать фотографии на тему Гарри Поттера и любви к книгам. Главное – не забыть подписать эти снимки хештегами #читайкыштым и #библионочькыштым. Авторы самых оригинальных фото будут поощрены призами в финале библионочи.
Комментарии
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