В Кыштыме пройдут курсы подготовки к Тотальному диктанту

Автор: КР от Вчера, 17:19 Категория: Общество

Первое занятие еженедельных бесплатных курсов «Русский по средам» начнётся завтра в 17:30 минут в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Восемь занятий рассчитаны до 10 апреля.

– Количество мест у нас ограничено – всего 15, – сказала сайту «КР» директор централизованной библиотечной системы Наталья Королевская. – Такой проект проходит впервые. Рассчитан он на тех, кто желает принять участие в «Тотальном диктанте – 2019». Длительность занятий – один час.

Темы для них, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет Тотального диктанта.

Вести часовые уроки будет филолог Татьяна Ивановна Подакова. Именно она каждый год занимается проверкой Тотального диктанта, написанного кыштымцами.

На занятия нужно принести ручку. Предварительно, из-за ограниченного количества мест, обязательно лично зарегистрироваться в библиотеке имени Б. Е. Швейкина. Подробности по телефону: 4-11-49.