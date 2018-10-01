Театралы из Кыштыма выступят на сцене Центрального Дома журналистов в Москве

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Культура

Предстоящая поездка кыштымского образцового театрального коллектива «Вдохновение» – это следствие того, что он стал дипломантами второй степени и обладателем диплома «За лучшее женское противостояние в спектакле» на международном фестивале-конкурсе детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра», проходившем в Сочи.

И вот теперь получено приглашение на пятый юбилейный международный конкурс детских любительских театральных коллективов «Театральная столица Розы Ветров», который пройдёт в Москве с 26 по 30 октября.

Кыштымским актёрам предстоит выступить на сцене Центрального Дома журналистов в номинации «Драматический спектакль». Сейчас идут репетиции постановки «Алиса в стране чудес». Этот спектакль уже был удостоен диплома второй степени в областном фестивале праздничных проектов «Новогодний переполох».

– Прогнозов делать не буду, – сказала сайту «КР» руководитель образцового театрального коллектива «Вдохновение» Елена Баланцова. – Самое главное, чтобы нас заметили, и имя нашего коллектива прозвучало на таком престижном конкурсе. Всего в Москву поедут 12 человек. Участие в таком конкурсе – кульминационная точка в жизни коллектива.

Поездка на этот конкурс обойдётся недёшево. Каждому участнику она встанет в сумму – 14 000 рублей. Сюда входят дорога, проживание в гостинице «Измайлово-Гамма» и питание. При этом незначительную часть расходов взяли на себя спонсоры.

Генеральная репетиция и своего рода предконкурсный прогон театральной постановки состоится 23 октября на сцене Дома детского творчества в 13:30 для учеников школ города.