Театралы из Кыштыма выступят на сцене Центрального Дома журналистов в Москве Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Культура 0 Предстоящая поездка кыштымского образцового театрального коллектива «Вдохновение» – это следствие того, что он стал дипломантами второй степени и обладателем диплома «За лучшее женское противостояние в спектакле» на международном фестивале-конкурсе детских любительских театральных коллективов «Волшебство театра», проходившем в Сочи. И вот теперь получено приглашение на пятый юбилейный международный конкурс детских любительских театральных коллективов «Театральная столица Розы Ветров», который пройдёт в Москве с 26 по 30 октября. Кыштымским актёрам предстоит выступить на сцене Центрального Дома журналистов в номинации «Драматический спектакль». Сейчас идут репетиции постановки «Алиса в стране чудес». Этот спектакль уже был удостоен диплома второй степени в областном фестивале праздничных проектов «Новогодний переполох». – Прогнозов делать не буду, – сказала сайту «КР» руководитель образцового театрального коллектива «Вдохновение» Елена Баланцова. – Самое главное, чтобы нас заметили, и имя нашего коллектива прозвучало на таком престижном конкурсе. Всего в Москву поедут 12 человек. Участие в таком конкурсе – кульминационная точка в жизни коллектива. Поездка на этот конкурс обойдётся недёшево. Каждому участнику она встанет в сумму – 14 000 рублей. Сюда входят дорога, проживание в гостинице «Измайлово-Гамма» и питание. При этом незначительную часть расходов взяли на себя спонсоры. Генеральная репетиция и своего рода предконкурсный прогон театральной постановки состоится 23 октября на сцене Дома детского творчества в 13:30 для учеников школ города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить