Известный скульптор из Кыштыма показал «Кыштымскому рабочему» своё новое творение

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Культура

Композиция под названием «Логос» разместилась на стене в мастерской Юрия Борисенкова. Глиняное изделие синего цвета выделяется особой яркостью среди других его творений.

– «Логос» в переводе с греческого – «слово», «речь». Древнегреческий философ Гераклит придал ему новое значение – устойчивая структура, космичность, – пояснил сайту «КР» Юрий Леонидович. – В христианстве это слово означает «Иисус Христос – сын человеческий».

На создание новой композиции кыштымского скульптора вдохновил его ученик Алексей Самолов, который сейчас живёт в Екатеринбурге. В прошлом году он подарил своему учителю застывший выплеск титана, раздобытый им на одном из заводов Свердловской области. Несколько месяцев эта необычная вещица лежала без дела, пока Борисенков не решил увенчать ею свою новый замысел.

В этой композиции титановый венец олицетворяет божественные силы, которые оберегают нашу планету и всех, кто её населяет. Синяя сфера – это космос, выдающийся из её глубин голубой шар – Земля. В основании – крест как символ веры и надпись на старославянском языке: «Иисус Христос – сын человеческий».

По признанию автора «Логоса», он работал над композицией три дня и… всю жизнь. Юрий Борисенков сомневается, что на неё найдётся покупатель. Да и первоначально она изготавливалась не для продажи, а чтобы отобразить творческую мысль, идею и мировоззрение художника.

К слову, в прошлом году Юрий Борисенков вылепил около 400 элементов, копирующих лепнину, которая более ста лет украшала звонницу кыштымского храма Рождества Христова. Восстановить исконные рельефные украшения оказалось невозможно.

Сейчас его ученик, скульптор-монументалист Владимир Сырейщиков делает формы, в которые будет заливаться бетон. Летом бригада строителей покрасит новые элементы и закрепит их на фасаде здания церкви.