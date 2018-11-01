Житель Кыштыма подарил свой выигрыш в одном из конкурсов в интернете центру помощи детям «Горизонт»

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Общество

Житель Кыштыма, руководитель городского общества рыболовов Дмитрий Дудин принял участие в одном из конкурсов в социальной сети «ВКонтакте». Его проводил местный салон цветов, в качестве главного приза, предложив плюшевого медведя с человеческий рост.

Кроме того, всем принявшим участие в конкурсе нужно было отписаться, кому бы они подарили этого медведя. Большинство называло близких родственников, и только Дмитрий Дудин сразу написал, что подарил бы его детдомовским ребятишкам.

И хотя главный приз он не выиграл, но растрогал директора кыштымской фирмы, который позвонил ему и сообщил, что для него подготовлен специальный приз – большая композиция шаров в форме цветков.

– Я сам вырос без матери. У меня было много знакомых из детского дома, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – Помню, как они радовались каждому подарку. Поэтому и решил подарить его в младшую группу центра помощи детям «Горизонт». Композиция из шаров была очень большой, я еле запихнул её на заднее сиденье автомобиля.

Свой презент он передал воспитательнице и охраннику детского учреждения.

– Для нас это стало полной неожиданностью, – сказала сайту «КР» исполняющая обязанности директора центра помощи детям «Горизонт» Елена Максимова. – Дети были рады. Думаю, здесь важен не подарок, а внимание. Обычно нам преподносят их перед Днём защиты детей и Новым годом. Так, в прошлом году один мужчина подарил нам батут.