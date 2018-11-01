Житель Кыштыма подарил свой выигрыш в одном из конкурсов в интернете центру помощи детям «Горизонт» Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Общество 0 Житель Кыштыма, руководитель городского общества рыболовов Дмитрий Дудин принял участие в одном из конкурсов в социальной сети «ВКонтакте». Его проводил местный салон цветов, в качестве главного приза, предложив плюшевого медведя с человеческий рост. Кроме того, всем принявшим участие в конкурсе нужно было отписаться, кому бы они подарили этого медведя. Большинство называло близких родственников, и только Дмитрий Дудин сразу написал, что подарил бы его детдомовским ребятишкам. И хотя главный приз он не выиграл, но растрогал директора кыштымской фирмы, который позвонил ему и сообщил, что для него подготовлен специальный приз – большая композиция шаров в форме цветков. – Я сам вырос без матери. У меня было много знакомых из детского дома, – сказал сайту «КР» Дмитрий Дудин. – Помню, как они радовались каждому подарку. Поэтому и решил подарить его в младшую группу центра помощи детям «Горизонт». Композиция из шаров была очень большой, я еле запихнул её на заднее сиденье автомобиля. Свой презент он передал воспитательнице и охраннику детского учреждения. – Для нас это стало полной неожиданностью, – сказала сайту «КР» исполняющая обязанности директора центра помощи детям «Горизонт» Елена Максимова. – Дети были рады. Думаю, здесь важен не подарок, а внимание. Обычно нам преподносят их перед Днём защиты детей и Новым годом. Так, в прошлом году один мужчина подарил нам батут. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить