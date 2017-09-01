Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме городской музей впервые проведёт выставку в бывшей женской прогимназии

В Кыштыме городской музей впервые проведёт выставку в бывшей женской прогимназии

Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В здании на улице Республики, 10 готовится выставка работ молодых художников – учеников кыштымского скульптора Юрия Леонидовича Борисенкова.

 

 

Как считают работники музея, выставка, которая откроется 8 октября, привлечёт внимание кыштымцев и к творчеству наших земляков, и к самому музею, и к судьбе здания. Свои работы кыштымцам покажут Алексей Самолов, Владимир Сырейщиков, Александр Ахмин и Ольга Юсупова.

 

«Мастерская» распахнёт свои двери на втором этаже прогимназии зале 8 площадью 150 квадратных метров. Он имеет огромные арочные окна и  шестиметровой высоты потолок. В дореволюционные годы, когда в прогимназии учились девочки состоятельных родителей, их в этом помещении обучали бальным танцам.

 

Одновременно с выставкой творческих работ на первом этаже музей откроет собственную экспозицию "Дар бесценный", основу которой составят новые поступления в его фонд. Это в том числе предметы мебели и быта.

 

Красно-кирпичное здание прогимназии построено в 1907 году, то есть ему уже 110 лет. Оно является муниципальной собственностью и включёно в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.  Два года назад здание было передано в оперативное управление городскому музею.

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter