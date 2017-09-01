В Кыштыме городской музей впервые проведёт выставку в бывшей женской прогимназии
Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: Культура
В здании на улице Республики, 10 готовится выставка работ молодых художников – учеников кыштымского скульптора Юрия Леонидовича Борисенкова.
Как считают работники музея, выставка, которая откроется 8 октября, привлечёт внимание кыштымцев и к творчеству наших земляков, и к самому музею, и к судьбе здания. Свои работы кыштымцам покажут Алексей Самолов, Владимир Сырейщиков, Александр Ахмин и Ольга Юсупова.
«Мастерская» распахнёт свои двери на втором этаже прогимназии зале 8 площадью 150 квадратных метров. Он имеет огромные арочные окна и шестиметровой высоты потолок. В дореволюционные годы, когда в прогимназии учились девочки состоятельных родителей, их в этом помещении обучали бальным танцам.
Одновременно с выставкой творческих работ на первом этаже музей откроет собственную экспозицию "Дар бесценный", основу которой составят новые поступления в его фонд. Это в том числе предметы мебели и быта.
Красно-кирпичное здание прогимназии построено в 1907 году, то есть ему уже 110 лет. Оно является муниципальной собственностью и включёно в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Два года назад здание было передано в оперативное управление городскому музею.