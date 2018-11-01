В Кыштыме устроят шоколадный день для матерей Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Культура 0 Союз кыштымских мастеров и Кыштымский историко-революционный музей уже сейчас решили создать для местных жителей праздничное настроение ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Творческая встреча для детей и родителей пройдёт 17 ноября с 11 до 15 часов в здании бывшей прогимназии на улице Республики, 10. Для зрителей покажут детский кукольный спектакль. Они смогут тоже стать актёрами и научатся работе с куклами. – Изюминкой праздника станет мастер-класс по созданию шоколадницы для любимых мам, – сказала сайту «КР» руководитель Союза кыштымских мастеров Елена Зулькарнаева. – В этой работе нет сложных элементов, поэтому она будет под силу всем желающим, даже тем, кто далёк от рукоделия. Каждый участник оформит шоколад для мамы в стиле скрапбукинга по собственному декору. К этому подарку можно будет добавить изготовленные там же заколки, брошки и гипсовые фигурки. Творческое занятие найдётся всем, даже трёхлетним детишкам. Вход бесплатный. Но на некоторые мастер-классы, по усмотрению самих мастеров, может быть назначена символическая плата за расходные материалы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить