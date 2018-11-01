В Кыштыме устроят шоколадный день для матерей

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Культура

Союз кыштымских мастеров и Кыштымский историко-революционный музей уже сейчас решили создать для местных жителей праздничное настроение ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Творческая встреча для детей и родителей пройдёт 17 ноября с 11 до 15 часов в здании бывшей прогимназии на улице Республики, 10. Для зрителей покажут детский кукольный спектакль. Они смогут тоже стать актёрами и научатся работе с куклами.

– Изюминкой праздника станет мастер-класс по созданию шоколадницы для любимых мам, – сказала сайту «КР» руководитель Союза кыштымских мастеров Елена Зулькарнаева. – В этой работе нет сложных элементов, поэтому она будет под силу всем желающим, даже тем, кто далёк от рукоделия. Каждый участник оформит шоколад для мамы в стиле скрапбукинга по собственному декору.

К этому подарку можно будет добавить изготовленные там же заколки, брошки и гипсовые фигурки. Творческое занятие найдётся всем, даже трёхлетним детишкам.

Вход бесплатный. Но на некоторые мастер-классы, по усмотрению самих мастеров, может быть назначена символическая плата за расходные материалы.