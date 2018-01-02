Музей предлагает жителям Кыштыма стать соавторами выставки о космонавтике

Автор: КР от Сегодня, 16:22 Категория: Культура

В апреле в здании бывшей прогимназии на улице Республики, 10 откроется выставка «Первый навсегда!», посвящённая Дню космонавтики. Её организатором станет кыштымский историко-революционный музей.

Музейные работники приглашают кыштымцев стать не только зрителями, но и соавторами этого патриотического проекта. Они просят жителей нашего города предоставить экспонаты по космической тематике.

– Мы гарантируем их возврат и обеспечим им самое бережное обращение, – сказала сайту «КР» директор музея Розалия Галябиева. – На каждом экспонате будут указаны фамилии их владельцев.

Организаторов экспозиции интересуют фотографии, документы, книги, периодика об освоении космоса, о современных космических центрах и космодромах, сувениры, бытовые предметы, напоминающие о космическом прорыве.

В музее будут рады принять и семейные реликвии, которые дороги людям как память о Дне космонавтики, а также рассказы очевидцев о запусках ракет, о работе в космической отрасли.

Принести экспонаты можно в музей, расположенный на улице Металлургов, 2. Подробности по телефонам 4-12-55, 8-908-066-84-20 или электронной почте muzei.belyidom@yandex.ru.