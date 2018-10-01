Жители Кыштыма пообщаются с известной писательницей в режиме онлайн

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Культура

Сегодня в 16 часов в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится онлайн встреча с автором психологических романов Татьяной Веденской. Писательница, находясь в самом центре Москвы, представит читателям в разных точках России, своё произведение «Ключ к сердцу Майи».

– Веденская очень популярна среди читателей нашего города, – сказали сайту «КР» в библиотеке. – В нашем абонементе представлено 12 её книг.

Общение с писательницей пройдёт в рамках всероссийского проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». В прошлую среду благодаря ему около 20 кыштымцев увидели на большом экране известного автора детективных романов Татьяну Устинову. Посредством интернета писательница одновременно вещала на 160 библиотек нашей страны.

За полтора часа общения она ответила примерно на десять вопросов. До кыштымцев очередь, к сожалению, не дошла.

Подобные онлайн встречи издательство «Эксмо» будет проводить несколько раз в месяц. Например, 24 октября в 16 часов кыштымцы вместе со столичными литературными критиками, филологами и экспертами смогут принять участие в круглом столе по творчеству Виктора Пелевина. Подробности по телефону 8 (35151) 4-11-49.