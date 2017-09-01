В Кыштым приедет известная писательница

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Культура

Писатель Анна Матвеева

Финалист премий имени Белкина и «Большая книга» Анна Матвеева проведёт встречу со своими читателями в центральной городской библиотеке имени Б.Е. Швейкина 14 октября в 15 часов. Автор таких произведений, как «Перевал Дятлова», «Девять девяностых», «Завидное чувство Веры Стениной» ответит на вопросы кыштымцев, после чего раздаст автографы.

Анна Матвеева живёт в Екатеринбурге. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Первые публикации её рассказов появились около 20 лет назад. Литературный критик Виктор Топоров назвал её творчество к уральским магическим реализмом.

– Встреча с писателем такого уровня пройдёт в Кыштыме впервые, – сказала сайту «КР» заместитель директора библиотеки Наталья Королевская. – Ожидается, что вместе с Матвеевой приедет ещё один известный российский автор. Его имя пока держится в тайне.

Писатель Наринэ Абгарян

В феврале будущего года в библиотеке состоится онлайн-беседа кыштымцев и детской писательницы из Москвы Наринэ Абгарян. Она стала известной после публикации повести «Манюня».

В планах у работников библиотеки организовать встречу по видеосвязи и с популярным писателем Олегом Роем.