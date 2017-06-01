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В Кыштыме пройдёт уникальная встреча с российским писателем и сценаристом

Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Культура

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В предстоящий четверг в 18 часов в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится творческая встреча с современным российским писателем, драматургом и сценаристом Алексеем Слаповским. Он с лёгкостью согласился на предложение выйти на связь с кыштымцами через скайп. Изображение будет транслироваться на большой экран.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель директора библиотеки Наталья Королевская, впервые подобную встречу с писателями-современниками они провели в апреле этого года. Тогда с помощью интернета жители нашего города пообщались с белорусскими соавторами Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.

 

Месяц назад на разговор с кыштымцами согласился и российский писатель Андрей Геласимов, практически вся проза которого экранизирована.  Несмотря на то, что в тот момент он как раз был занят написанием нового романа, час для общения с жителями провинциального городка он всё же нашёл и с удовольствием отвечал на вопросы участников встречи о его творческих замыслах и делился своими рассуждениями о жизни и современности.

 

Кыштымские библиотекари разослали приглашение принять участие в подобных онлайн-встречах всем известным российским писателям. На это предложение откликнулся и известный автор, ведущий писатель издательства «Эксмо» Олег Рой. Беседа с ним запланирована на осень.

 

Алексей Слаповский – член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей, редколлегии журнала «Волга». Писатель активно сотрудничает с телевидением и кино – он написал сценарии таких сериалов, как «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», работал соавтором сценария фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кроме того, готовил сценарии телефильмов по собственным романам «Я не я» и «Синдром Феникса».

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