В Кыштыме пройдёт уникальная встреча с российским писателем и сценаристом
Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Культура
В предстоящий четверг в 18 часов в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится творческая встреча с современным российским писателем, драматургом и сценаристом Алексеем Слаповским. Он с лёгкостью согласился на предложение выйти на связь с кыштымцами через скайп. Изображение будет транслироваться на большой экран.
Как сказала сайту «КР» заместитель директора библиотеки Наталья Королевская, впервые подобную встречу с писателями-современниками они провели в апреле этого года. Тогда с помощью интернета жители нашего города пообщались с белорусскими соавторами Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.
Месяц назад на разговор с кыштымцами согласился и российский писатель Андрей Геласимов, практически вся проза которого экранизирована. Несмотря на то, что в тот момент он как раз был занят написанием нового романа, час для общения с жителями провинциального городка он всё же нашёл и с удовольствием отвечал на вопросы участников встречи о его творческих замыслах и делился своими рассуждениями о жизни и современности.
Кыштымские библиотекари разослали приглашение принять участие в подобных онлайн-встречах всем известным российским писателям. На это предложение откликнулся и известный автор, ведущий писатель издательства «Эксмо» Олег Рой. Беседа с ним запланирована на осень.
Алексей Слаповский – член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей, редколлегии журнала «Волга». Писатель активно сотрудничает с телевидением и кино – он написал сценарии таких сериалов, как «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», работал соавтором сценария фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Кроме того, готовил сценарии телефильмов по собственным романам «Я не я» и «Синдром Феникса».
Комментарии
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Проводка сгорела не в доме - читайте внимательно. Зачем им было хвататься за проводку, если на протяжении 20 лет у них был газ? Большинство не выбирало (за небольшим исключением). Был ли на тот >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
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