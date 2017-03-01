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В Кыштыме на вопросы собственников жилья о капремонте домов ответил руководитель Регоператора Вадим Борисов

Автор: КР от Вчера, 17:24 Категория: ЖКХ

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Вадим Борисов (на фото справа) ответил на все вопросы кыштымцев

 

На встречу с руководителем специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадимом Борисовым пришло более полусотни человек. Среди них были руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ, старшие по домам и просто неравнодушные горожане, которые понимают, что капремонт – это всерьёз и надолго.

 

Аналогичную встречу с кыштымцами Вадим Борисов в этом же зале проводил полтора года назад. Тогда она была не в пример более шумной, нежели сегодня. На это раз всё прошло в конструктивном духе. Проблематика вопросов показывала, что кыштымцы научились считать свои деньги, которые они платят за капремонт, и требуют их эффективного использования.

 

 На вопросы горожан отвечали  и Вадим Борисов, и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и руководитель кыштымского отдела Регоператора Роман Шушаркин.

 

По итогам встречи Людмила Шеболаева решила, что в газете «Кыштымский рабочий» администрация под рубрикой «Управдом»  продолжит знакомить горожан с информацией о проведении капремонта, правах и обязанностях собственников. Кроме того, достигнута договорённость о том, что специалисты отдела Регоператора, который недавно из Кыштыма перебазировался в Касли, в определённые дни будут проводить в нашем городе приём по личным вопросам.

 

В региональное министерство строительства и инфраструктуры, основываясь на пожеланиях кыштымцев, будет направлено письмо с предложением об ужесточении критериев отбора организаций, которые участвуют в конкурсах на разработку проектно-сметной документации, и к тем, кто участвует в торгах на выполнение подрядных работ. Эта тема звучала во многих вопросах кыштымцев, которые наблюдали, как минувшим летом на объектах капремонта хаотично менялись бригады,  в составе которых было много неквалифицированных работников.

 

В этом году в Кыштыме и в посёлках округа будет выполнено 148 видов работ по 52 домам на сумму около 73 миллионов рублей. По итогам прошлого года собираемость взносов на капремонт по Кыштымскому округу превысила 70 процентов.

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