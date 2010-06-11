В Кыштыме муниципальное предприятие потратило более миллиона рублей не по назначению

Автор: КР от Сегодня, 17:41 Категория: ЖКХ

Прокуратура города Кыштыма провела очередную проверку в отношении Кыштымводоканала. Надзорный орган установил факт нецелевого расходования бюджетных средств.

– Это муниципальное предприятие заключило договор подряда с коммерческой организацией на проведение капитального ремонта коллектора, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Сумма контракта составила один миллион 100 тысяч рублей.

Когда подрядчик выполнил свою работу, руководство Кыштымводоканала обратилось к своему учредителю – администрации Кыштымского округа – за финансовой помощью. Субсидию на оплату капремонта муниципального имущества предприятие получило.

Но ни учредитель муниципального предприятия, ни его руководство не учли того факта, что в момент получения солидной суммы Кыштымводоканал находился в стадии банкротства. И по решению суда все деньги, поступающие на его счёт, автоматически должны списываться и уходить на погашение имеющейся задолженности.

В итоге 1,1 миллиона рублей, которые предназначались коммерческой организации, выполнившей капремонт коллектора, Кыштымводоканал не уплатил, а допустил их трату не по целевому назначению.

В отношении Кыштымводоканала возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятию грозит штраф от 55 до 275 тысяч рублей, или от 5 до 25 процентов от суммы средств, использованных не по целевому назначению. Постановление направлено для рассмотрения в Главное контрольное управление Челябинской области.