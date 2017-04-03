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В Кыштыме предприятие Кыштымводоканал за долги попало под наблюдение по делу о банкротстве

Автор: КР от Вчера, 14:07 Категория: Экономика и бизнес

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На прошлой неделе  состоялось судебное заседание Арбитражного суда Челябинской области. С заявлением, согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»,  в суд обратилось ПАО Челябэнергосбыт».

 

 Муниципальное унитарное предприятие «Кыштымводоканал» задолжало энергетикам 4204852,64 рубля.  Более чем четырёхмиллионный долг образовался из-за несвоевременного расчёта с этим предприятием потребителей воды – населения (по прямым договорам), управляющих жилищных компаний и предприятий, что и привело к неплатежам за электроэнергию.

 

Арбитражный суд заявление «Челябэнергосбыта»  признал обоснованным.  В отношении Кыштымводоканала  введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение.

 

Временным управляющим Кыштымводоканала назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»  Игорь Золотухин.

 

Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 31 августа.

 

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