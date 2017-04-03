В Кыштыме предприятие Кыштымводоканал за долги попало под наблюдение по делу о банкротстве
Автор: КР от Вчера, 14:07 Категория: Экономика и бизнес
На прошлой неделе состоялось судебное заседание Арбитражного суда Челябинской области. С заявлением, согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», в суд обратилось ПАО Челябэнергосбыт».
Муниципальное унитарное предприятие «Кыштымводоканал» задолжало энергетикам 4204852,64 рубля. Более чем четырёхмиллионный долг образовался из-за несвоевременного расчёта с этим предприятием потребителей воды – населения (по прямым договорам), управляющих жилищных компаний и предприятий, что и привело к неплатежам за электроэнергию.
Арбитражный суд заявление «Челябэнергосбыта» признал обоснованным. В отношении Кыштымводоканала введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение.
Временным управляющим Кыштымводоканала назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Игорь Золотухин.
Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 31 августа.
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