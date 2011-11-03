Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс

Автор: КР от Вчера, 18:05 Категория: ЖКХ

В июле в Кыштыме будут продолжены плановые масштабные работы в системе водоснабжения, начатые в прошлом году. Их проведение позволит в рамках подготовки города к работе в зимних условиях завершить реконструкцию третьего подъёма водоочистной станции «Сугомак».

Сегодня глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева провела первое рабочее совещание по данному вопросу. Несмотря на большой объём и технические сложности, поставлена задача провести работы в максимально сжатые сроки. Однако отключение водоснабжения неизбежно. По предварительным подсчётам, на остановку потребуется порядка 12 часов.

Как сообщил сайту «КР» директор муниципального предприятия «Кыштымводоканал» Сергей Дайбов, в настоящее время на третьем подъёме построена новая водяная камера с двумя задвижками. Новый узел обеспечения водой позволит при аварийных ситуация производить локальное отключение отдельных участков микрорайона, а не весь радиогородок, как это происходит в настоящее время. Тем самым повысится гибкость управления системой водоснабжения, а аварийные ситуации затронут меньшее количество потребителей.

Запланированные работы подразумевают врезку водопроводной сети в новую камеру. По плану развития сетей водоснабжения, их намечалось провести ещё несколько лет назад. В этом году «Кыштымводоканал» решил форсировать события. В настоящее время специалисты предприятия работают в тесном контакте с администрацией округа.

По поручению Людмилы Шеболаевой создана отраслевая группа, которая изучит график производства работ и возможности сокращения их сроков, чтобы отключение воды было максимально безболезненным для потребителей. Окончательное решение о дате их проведения будет принято только после детальной проработки вопроса.