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» » В Кыштыме назначили нового директора главного водоснабжающего предприятия
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В Кыштыме назначили нового директора главного водоснабжающего предприятия

Автор: КР от Вчера, 14:27 Категория: Общество

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Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева представила нового директора муниципального унитарного предприятия «Кыштымводоканал». Его основные функции – поставка питьевой воды населению Кыштыма, а также  отвод  и очистка канализационных стоков.

                      

Напомним, после увольнения и. о. директора Александра Антропова  с 7 февраля обязанности руководителя предприятия временно исполнял главный инженер Владимир Курчавов.

 

До своего нового назначения Сергей Дайбов с 2007 года работал заместителем исполнительного директора по коммерческим вопросам ООО «Уралэлектрофольга». Сергей Викторович уже несколько созывов  является депутатом Собрания по девятому избирательному округу.

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На сколько мне известно, поставкой питьевой воды в г. Кыштыме занимается ООО " Водоснаб".
А что касается назначения на должность, кроме сочувствия , других слов не нахожу, возглавлять едва живое предприятие нелёгкий труд.
 
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  • Регистрация: 24.04.2012
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Замечательный выбор. Хороший, опытный и ответственный руководитель. Прекрасный семьянин.
 
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