В Кыштыме назначили нового директора главного водоснабжающего предприятия

Автор: КР от Вчера, 14:27 Категория: Общество

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева представила нового директора муниципального унитарного предприятия «Кыштымводоканал». Его основные функции – поставка питьевой воды населению Кыштыма, а также отвод и очистка канализационных стоков.

Напомним, после увольнения и. о. директора Александра Антропова с 7 февраля обязанности руководителя предприятия временно исполнял главный инженер Владимир Курчавов.

До своего нового назначения Сергей Дайбов с 2007 года работал заместителем исполнительного директора по коммерческим вопросам ООО «Уралэлектрофольга». Сергей Викторович уже несколько созывов является депутатом Собрания по девятому избирательному округу.