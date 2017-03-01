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Коммунальщиков Кыштыма поздравила глава округа

Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: ЖКХ

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В предстоящее воскресенье, 19 марта,  отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В Советском Союзе этот профессиональный праздник появился в 1966 году и отмечали  его последнее воскресенье июля. Он объединял работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

              

Сегодня глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева пригласила на встречу руководителей управляющих жилищных компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций. Всем им вручены поздравительные адреса. Глава отметила, что жилищное и коммунальное хозяйство – это беспокойная отрасль, самая трудная и ответственная работа.

 

В Кыштымском городском округе на сегодня восемь управляющих компаний и 11 ТСЖ. В округе утверждена генеральная схема уборки твёрдых коммунальных отходов. На городском полигоне ООО «Спецсервис» построило современный мусоросортировочный комплекс, на котором, как планируется, побывает губернатор Борис Дубровский в ходе визита в Кыштым 21 марта.

 

Представители коммунальных служб из Верхнего Уфалея и других городов неоднократно давали высокие оценки состоянию  дорожного хозяйства в Кыштыме, за которое,  в отличие от других территорий,  отвечает муниципальное, а не частное предприятие. Только в этом году в городе уже введены в эксплуатацию две современные блочно-модульные котельные – на территории КМЭЗ и абразивного завода, которые отапливают жилые микрорайоны. Всего в округе за теплоснабжение отвечают шесть предприятий и организаций. В городе проводится масштабная реконструкция сети уличного освещения.

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