Из Кыштыма территориальный отдел Регоператора перебазировался в соседний город Касли

Автор: КР от Сегодня, 11:57 Категория: ЖКХ

Почти три года в Кыштыме базировался территориальный отдел специализированной некоммерческой организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

В здании бывшего дома быта на улице Ленина, 15 он арендовал два помещения. С понедельника на их дверях появились объявления о том, что отдел теперь находится в Каслях на улице Советской 68/2 в офисе 206. Контактный телефон – 8(351)240-10-03.

Вчера в Кыштыме проходило заседание штаба общественной поддержки губернатора. От кыштымцев члену областного штаба Николаю Дейнеко как раз и поступил вопрос, чем вызван скоропалительный переезд, который усложняет кыштымцам решение вопросов по капремонту. Заодно руководитель кыштымского штаба Николай Елисеев пожаловался, что в этом году ухудшилось взаимодействие общественников из совета ветеранов и движения «За возрождение Урала» с руководством отдела. А ведь в этом году в Кыштымском округе запланировано 148 видов капитального ремонта на 52 домах. Для сравнения, в 2016-м ремонт вёлся на 19 домах.

Николай Дейнеко созвонился с председателем правления фонда Регоператора Вадимом Борисовым, который сообщил, что перемещение отдела вызвана логистикой, поскольку город Касли находится в равноудалённом центре для девяти муниципальных территорий, которые входят в его структуру. Кроме того, многие сотрудники проживают в Снежинске.

Отдел Регоператора не только сменил дислокацию – сменилось и и руководство. С 25 января его возглавляет житель Снежинска Роман Шушаркин.

Как он сообщил сайту «КР», специалисты отдела не собираются уклоняться от контактов с общественными организациями, которые хотели бы участвовать в контроле за проведением капитального ремонта. По вторникам представители отдела будут приезжать в Кыштым в администрацию округа на совещания по тематике капремонта и будут готовы взаимодействовать с горожанами.

Кроме того, в постоянном контакте каслинский отдел Регоператора будет находиться с управлением городского хозяйства администрации Кыштымского округа, чтобы при необходимости оперативно реагировать на обращения кыштымцев.