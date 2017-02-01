Челябинский областной суд не позволил оставить без жилья две семьи из Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 18:04 Категория: ЖКХ

Исправительная колония №10 обратилась в Кыштымский городской суд с иском о выселении двух семей своих бывших сотрудников из служебных помещений дома №76а по улице Челюскинцев, причём без предоставления им другого жилья. Одна из этих семей проживала по указанному адресу вместе с несовершеннолетней дочерью. Другая жильём не пользовалась из-за его аварийного состояния и вынуждена была платить за съёмную квартиру. Обе въехали в спорный дом ещё в 1997 году.

Настаивая на заявленных требованиях, представители ИК-10 утверждали, что главы обоих семей уже не работают в учреждении, а значит, утратили право на служебное жильё. Кроме того, спорный дом, по мнению истца, непригоден для проживания.

Кыштымский городской суд согласился с позицией истца и вынес решение о выселении обеих семей.

За защитой своих прав ответчикиобратились в апелляционную инстанцию. Их поддержала и прокуратура Кыштыма. Надзорное ведомство просило обратить внимание на то, что спорные жилые помещения были предоставлены сотрудникам колонии до 1 марта 2005 года, то есть до вступления в силу нового Жилищного кодекса. Оба мужчины проработали в органах уголовно-исполнительной системы более 10 лет, уволены по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, оба по-прежнему стоят в очереди на улучшение жилищных условий по месту прежней работы, то есть в колонии. По мнению прокуратуры, их нельзя выселять без предоставления другого жилья.

Челябинский областной суд внимательно изучил материалы дела и пришёл к выводу, что правовых оснований для выселения семей не имеется. И неважно, что одна из них не живёт по указанному адресу из-за неудовлетворительного состояния комнаты. Даже в том случае, если бы дом был официально признан ветхо-аварийным, владеющая им организация обязана предоставить людям другое жильё, а не выставлять их на улицу.

Областной суд отменил решение первой инстанции и отказал колонии в выселении семей бывших сотрудников без предоставления им другого жилья.