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Челябинский областной суд не позволил оставить без жилья две семьи из Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 18:04 Категория: ЖКХ

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Исправительная колония №10 обратилась в Кыштымский городской суд с иском о выселении двух семей своих бывших сотрудников из служебных помещений дома №76а по улице Челюскинцев, причём без предоставления им другого жилья. Одна из этих семей проживала по указанному адресу вместе с несовершеннолетней дочерью.  Другая жильём не пользовалась из-за его аварийного состояния и вынуждена была платить за съёмную квартиру.  Обе въехали в спорный  дом ещё в 1997 году.

 

Настаивая на заявленных требованиях, представители ИК-10 утверждали, что главы обоих семей уже не работают в учреждении, а значит, утратили право на  служебное жильё.  Кроме  того, спорный дом, по мнению истца, непригоден для проживания.

 

Кыштымский городской суд согласился с  позицией истца и вынес решение о выселении обеих семей.

 

За защитой своих прав ответчикиобратились в апелляционную инстанцию. Их поддержала и прокуратура  Кыштыма. Надзорное ведомство просило обратить внимание на то, что спорные жилые помещения были предоставлены сотрудникам колонии  до 1 марта 2005 года, то есть до вступления в силу нового Жилищного кодекса.  Оба мужчины  проработали в органах уголовно-исполнительной системы более 10 лет, уволены по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, оба по-прежнему стоят в очереди на улучшение жилищных условий по месту прежней работы, то есть в колонии.  По мнению прокуратуры, их нельзя выселять без предоставления другого жилья.

 

Челябинский областной суд внимательно изучил материалы дела и пришёл к выводу, что правовых оснований для выселения  семей не имеется.  И неважно, что  одна из них не живёт по указанному адресу из-за неудовлетворительного состояния комнаты. Даже в том случае, если бы  дом  был официально признан ветхо-аварийным,  владеющая им организация обязана предоставить людям другое жильё, а не выставлять их на улицу.

 

Областной суд  отменил решение  первой инстанции и отказал колонии в выселении семей бывших сотрудников без предоставления им другого жилья.  

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