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С сегодняшнего вечера жители некоторых улиц в центре Кыштыма на два дня останутся без горячей воды

Вчера, 19:35 Категория: ЖКХ
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В связи с проведением неотложных работ в системе водоснабжения 1 сентября по улице Горелова будет приостановлена подача горячего водоснабжения на некоторых улицах в центре города. 
 
С 23 часов 1 сентября до 23 часов 3 сентября в связи с неотложными работами на водопроводе в районе домов №3 и №5 по ул. Горелова, будет отключено горячее водоснабжение потребителей по улицам: 

 
 Свердлова, № 92, 115; 
 Ленина, № 2, 6, 6а, 16, 18; 
 Горелова, № 2, 3, 4, 5, 8, 9; 
 Ветеранов, № 1, 5, 10; 
 Фрунзе, № 1, 3; 
 Советская, № 10; 
 К.Маркса, № 1; 
 В школе № 1, детском саду № 18, Центре помощи детям "Горизонт". 

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Теги: Кыштым ГВС авария отключение горяей оды улица Ленина улица Горелова

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