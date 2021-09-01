С сегодняшнего вечера жители некоторых улиц в центре Кыштыма на два дня останутся без горячей воды

Вчера, 19:35 Категория: ЖКХ

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В связи с проведением неотложных работ в системе водоснабжения 1 сентября по улице Горелова будет приостановлена подача горячего водоснабжения на некоторых улицах в центре города.



С 23 часов 1 сентября до 23 часов 3 сентября в связи с неотложными работами на водопроводе в районе домов №3 и №5 по ул. Горелова, будет отключено горячее водоснабжение потребителей по улицам:



Свердлова, № 92, 115;

Ленина, № 2, 6, 6а, 16, 18;

Горелова, № 2, 3, 4, 5, 8, 9;

Ветеранов, № 1, 5, 10;

Фрунзе, № 1, 3;

Советская, № 10;

К.Маркса, № 1;

В школе № 1, детском саду № 18, Центре помощи детям "Горизонт".