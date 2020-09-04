В Кыштыме приостановят подачу газа на промышленные предприятия и котельные

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С 8:00 часов 7 сентября до 8:00 часов 9 сентября в связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на магистральном газопроводе «Екатеринбург-Петровск» будет приостановлена подача газа на промышленные предприятия и котельные Кыштымского городского округа.

Ремонтные работы, которые охватят газораспределительные станции Кыштыма, санатория «Лесное озеро», посёлков Тайгинка и Увильды, будут проводиться ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и продлятся в течение 48 часов.

На период ремонта газ будет поступать в ограниченных объёмах, поэтому в связи с остановкой котельных, подача горячей воды будет прекращена. При этом в дома жителей поставки бытового газа будут осуществляться, население сможет приготовить еду на газовых плитах. Горячее водоснабжение будет полностью восстановлено 9 сентября во второй половине дня.

Результатом проведения работ станет увеличение объёмов природного газа, поступающего в наш округ, что в дальнейшем позволит продолжить газификацию частного сектора и подключение новых потребителей. Все работы необходимо заверить до начала отопительного периода.