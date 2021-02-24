В Кыштыме пожарные и работники коммунальных служб не дали котельной выйти из строя

Вчера, 09:58 Категория: ЖКХ

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Вчера, 23 февраля, из-за низких температур перемёрз резервный водовод, который идёт на котельную в микрорайоне Каолиновом. Чтобы котельная окончательно не вышла из строя, в системе постоянно должна циркулировать вода. Её подвозом занималось муниципальное предприятие «Дорсервис» и расчёт из пожарно-спасательной части № 38.

Как сообщили сайту в ПСЧ № 38, автоцистерна находилась на Каолиновом с 12 часов дня до 16 часов 40 минут. За это время пожарные заправляли автоцистерну не менее четырёх раз. Вода заливалась в систему теплоснабжения.

Второй выезд пожарных в этот же микрорайон пришёлся уже на ночное время. Автоцистерна выехала к котельной в 3 часа 09 минут и занималась подвозом воды почти до девяти часов сегодняшнего утра.

В настоящее время котельная возобновила работу.