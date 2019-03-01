В Кыштыме четыре микрорайона почти на сутки останутся без водоснабжения

Автор: КР от Вчера, 14:20 Категория: Общество

В администрации Кыштымского городского округа прошло совещание, на котором рассматривалось аварийное состояние водовода на улице Малая Тюменская.

На участке трубы протяжённостью шесть метров обнаружено несколько порывов. Кыштымводоканал планирует провести здесь заплаточный ремонт. Порывы были обнаружены ещё 17 января. Каждый час потери воды составляют 40 кубов.

На совещании решался вопрос о временной остановке водоочистной станции «Сугомак». Одновременно с ремонтом трубы на Малой Тюменской работы пройдут и на самой станции Сугомак, где из строя вышел контактор в комплексной системе управления насосами. Сейчас станция работает с одним, без резервного.

На совещании присутствовали заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальной сфере, начальники управлений городского хозяйства, по делам образования и гражданской защиты, представители Кыштымводоканала, «Дорсервиса», комплексного центра социального обслуживания населения, управляющих компаний города.

Принято решение отключить воду с 23 часов 22 марта до 19 часов следующего дня. В общей сложности отключение водоснабжения для большей части города продлится 19 часов.

– Необходимо всем управляющим компаниям, чьи дома попали в зону отключения, развесить объявления на подъездах, – сказал участникам совещания первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Жители также будут оповещены через печатные и электронные средства массовой информации. Вчера выезжал на место. Действительно, вода, вытекающая из трубы, уже заполняет болото, по которому она и проложена.

В зону отключения от водоснабжения попали микрорайоны Ближней Дачи, радиогородка, Южной и Каолинового.

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка ОА «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин, на центральной котельной будет понижено давление, но это позволит ей работать, если будет сохранена нынешняя подпитка.

Котельная в районе улицы Южной будет отключена полностью, а на улице Мира и в Каолиновом приостановят ещё и горячее водоснабжение. Котельная «Кыштымского леса» продолжит работу только по подаче тепла.

А вот котельная Ближней Дачи, как и подача воды в этот микрорайон, возобновит свою работу через два часа. Здесь отключение продлится с 23 часов 22 марта до часу ночи 23 марта.

При этом каждая котельная должна создать запас технической воды на время проведения ремонтных работ.

Подробности и полный перечень отключённых от водоснабжения улиц и домов, будет опубликован в пятничном номере газеты «Кыштымский рабочий».