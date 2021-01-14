В Кыштыме случился пожар в одном из цехов градообразующего предприятия
Сегодня, 08:31 Категория: Происшествия
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Сегодня в 7 часов 40 минут на пульт дежурного пожарно-спасательной части № 38 поступило сообщение о пожаре в одном из цехов радиозавода.
Как сообщили сайту «КР», пожар случился в цехе № 7. Других подробностей пока не раскрывают.
На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. О пострадавших пока также не сообщается. На данный момент в Кыштымскую городскую больницу никого не доставляли.
«Кыштымский рабочий» следит за развитием событий.